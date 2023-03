Gf Vip, Edoardo Tavassi riprende Oriana Marzoli per la frase su Milena Miconi: «Mica è la colf». La rabbia dei fan sui social

Durante un momento di risate e relax, alcuni vipponi sono stati pizzicati dalle telecamere mentre pronunciano una frase che non è piaciuta a tutti. Edoardo Tavassi ha, infatti, subito ripreso Oriana Marzoli, portando la conversazione su toni scherzosi. Ma cosa è successo esattamente? Andiamo con ordine.

La vicenda

Parlando di Milena Miconi, in quel momento assente, Oriana ha detto: «Dobbiamo dire a Milena di preparare qualcosa di buono». Nonostante i toni goliardici, Edoardo è intervenuto, dicendo: «Mica è la colf...». Giaele De Donà ha poi aggiunto: «Quando abbiamo fame andiamo sempre da Milena a chiedere...».

Fan arrabbiati su Twitter

L'episodio non è piaciuto per nulla ai fan del reality show che su Twitter hanno commentato: «Non hanno voglia di fare niente, però, a mangiare sono sempre pronti», «Al posto loro non mi vanterei! Sono sfaticati e non fanno niente dall'inizio. Gente di 30 e 40 anni che neanche sa farsi un uovo».

Questi due lercioni che non fanno nulla da quando sono entrati in casa adesso si lamentano anche perché Nikita pulisce.

Io non ne posso più di questo programma è di questa gentaglia.



SATURA.#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/zVuR0QPPJ7 — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 26, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 12:47

