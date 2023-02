Gf Vip, Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli: «A casa non sono scemi». Cos'è accaduto

Nella casa del GF Vip, dopo l'ennesima puntata in diretta, Edoardo Tavassi ha cominciato a lamentarsi della scelta dell'opinionista che a suo dire, "salverebbe" dalle nomination sempre la stessa persona. Tavassi si riferisce a Sonia Bruganelli.

Gf Vip, Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli

La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto di tifare per Antonella Fiordelisi e di assegnarle di volta in volta l'immunità proprio perché ha capito che una gran parte dei concorrenti la voterebbe immediatamente per mandarla in nomination. "Non è che da casa sono scemi, a un certo punto anche da casa diranno qualcosa..." ha spiegato Edoardo. Su Twitter, c'è chi ha commentato che Sonia "non la rende mai immune quando c’è la nomination per i preferiti. Lo fa apposta". Insomma, il Grande Fratello è un gioco e, come tale, tutti si comportano come meglio credono.

