GfVip, Edoardo Donnamaria e l'anello di fidanzamento ad Antonella Fiordelisi: lei reagisce così

Nella casa del GfVip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria proseguono la loro relazione, non senza alti e bassi. Edoardo ha comunque deciso di fare un ulteriore gesto d'amore verso la compagna. Mentre Antonella e Davide erano impegnati in una partita a scacchi, Edoardo si è seduto di fianco alla sua fidanzata per farle una sorpresa.

GfVip, Edoardo Donnamaria alza le mani su Antonella Fiordelisi. Il web esplode: «Basta, amore tossico il loro»

Simona Ventura riprende Antonella Elia in diretta: «Ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor»

L'anello di fidanzamento e la reazione di Antonella Fiordelisi

"Dammi la mano..." ha detto Edoardo, infilando un anello di fidanzamento artigianale al dito di Antonella.

La ragazza ha risposto: "Non credo che tu l'abbia costruito, penso che tu l'abbia staccato dagli allestimenti del Giappone... grazie", ha risposto Antonella, con una certa freddezza e indifferenza.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, Antonella pensa di incastrare Oriana per il pacco di biscotti: ecco come reagisce quando scopre chi li ha nascosti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA