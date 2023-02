GfVip, Edoardo Donnamaria alza le mani su Antonella Fiordelisi. Il web esplode: «Basta, amore tossico il loro»

Nuova lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e anche in questa occasione si alzano le mani. In passato la concorrente del Grande Fratello Vip aveva detto di essere stata picchiata da Donnamaria, per poi tornare a toni più miti, ma questa volta che i due siano arrivati alle mani è stato ripreso dalle telecamere e ripostato anche da Deianira Marzano.

La lite

Il volto di ‘Forum’ si era scagliato ferocemente contro la fidanzata, accusandola di volerlo far passare come un uomo violento per un tornaconto personale e maggiore visibilità. I due si erano persino lasciati, ma poi hanno deciso di darsi una seconda chance, ma la nuova lite è arrivata (come era prevedibile arrivasse). Tutto è nato dopo un apprezzamento di Antonella delle camice di Antonino Spinalbese che ha fatto esplodere Donnamaria. Edoardo ha chiesto alla Fiordelisi di non parlargli visto che già in passato aveva mostrato forte gelosia verso l'ex di Belen. Una reazione che è sembrata assurda ad Antonella che ha cercato un dialogo, ma all'apice della loro discussione Edoardo ha spinto la fidanzata via.

La reazione del web

Non è la prima volta che questo accade e su Twitter si sono scatenati i commenti di chi ormai è convinto che il loro rapporto sia tossico, che ci sia una forma di dipendenza di Antonella nei confronti di Edoardo e che bisognerebbe prendere provvedimenti a riguardo. In molti sostengono che il messaggio che viene veicolato in questo modo all'esterno sia sbagliato, ma soprattutto che l'influencer rischia di diventare una vittima all'interno di uno show.

