GFVip, Delia Duran e il "fuorionda" furioso con Alex Belli: «Hai tro*****, si vede tutto!»

Al Grande Fratello Vip Alex Belli si è confrontato con Delia Duran, tornata per la terza volta in casa per discutere del suo rapporto con la coinquilina Soleil Sorge.

GFVip, Delia Duran e il "fuorionda" furioso con Alex Belli

Delia Duran torna al Grande Fratello Vip e si porta via il marito Alex Belli. Alex durante la sua avventura nel reality è stato molto vicino a Soleil Sorge, con cui ha trascorso diverse notti insieme a letto “nascosto” dalle coperte. Delia, una volta arrivata nella casa, ha mosso le sue accuse minacciandolo di mettere fine alla relazione: «Mentre ero in treno – ha spiegato - ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Una mancanza di rispetto. Purtroppo era una trappola e ci sei cascato in pieno. Siccome ho una dignità, che è quello che mi contraddistingue, ho deciso che la nostra storia finisce qui. Mi dispiace, ma non ce la faccio…». Alex, rimediando la squalifica, è poi riuscito in qualche modo a farsi in parte perdonare ma l’arrabbiatura sembra comunque aver giocato a Delia un brutto scherzo. Pensando di non essere collegata, mentre Alfonso è impegnato con le opinioniste in studio, ha furiosamente rimproverato Belli, con tanto di parolaccia : «Hai trombat* cul* de tu madre!. Si, si vede tutto!». Alex rimane sorpreso, ma anche lui una volta arrivato in studio non ha negato la possibilità che effettivamente sotto le coperte possa essere successo qualcosa….

