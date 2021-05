GFVip, la dedica di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò dopo la scomparsa della madre: «La prima volta che ti ho visto...»

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuovo insieme dopo il Grande Fratello Vip. Uscite dal reality Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno avuto alcuni scontri ma ora, complice un servizio fotografico per lanciare una nuova avventura nel capo della moda da parte della modella brasiliana, si sono ritrovate. Dayane ha postato per l’amica un tenera dedica social: “Quando ti ho visto per la prima volta…”.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Grande Fratello Vip, il post di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò

Dayane Mello, che ha recentemente perso la madre, fa una dedica all’amica Rosalinda Cannavò, con cui ha partecipato al Grande Fratello Vip. Complice il fidanzamento di Rosalinda con Andrea Zenga il rapporto fra le due si era fatto un po’ difficile ma ora, messe da parte le liti, le due amiche si sono ritrovate. La Cannavò ha partecipato ad uno shooting assieme a Dayane, che poi le ha fatto una dedica via social. A fianco di una loro foto la Mello ha scritto: “Le ho parlato del mio progetto, è stata la prima ad abbracciare le mie idee, è stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non potevo avere una persona migliore al mio fianco in questo momento di vittoria e realizzazione. La nostra amicizia, il nostro amore, lo possiamo chiamare in finititi modi, perché non abbiamo bisogno di etichette, siamo complici, ci supportiamo. La prima volta che ti ho visto sapevo che sarebbe stato per sempre. Saremo sempre qui l'una per l'altra e non esiste nulla di più certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché sarò sempre qui per te. Ti amo”.

