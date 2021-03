GFvip, il retroscena a Pomeriggio 5: «Ecco come è andata tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò»

Dopo il Grande Fratello Vip che fine farà "Rosmello"? Se lo chiedono i fan di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. A Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso il retroscena di quello che è accaduto tra le 'ex' amiche alla cena organizzata dopo la diretta, la festa interrotta dalla polizia come spiegato da Maria Teresa Ruta ospite in studio. Gli opinionisti presenti hanno spiegato di aver avuto indiscrezioni sul comportamento delle ragazze. «C'era il gelo». «L'amicizia è finita», sono stati i commenti.

Rosalinda e Dayane sono delle grandi protagoniste di questa edizione. Sono state molto vicine, ma poi qualcosa si è rotto quando Andrea Zenga è entrato nella vita dell'attrice. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scelta fatta dalla modella brasiliana di mandare l'amica in nomination con Stefania Orlando. Un gesto che è costato a Rosalinda l'eliminazione.

Ieri durante la diretta si sono riviste e hanno detto che avranno modo di chiarirsi lontano dalle telecamere, ma sembra che alla cena dopo la finale si siano completamente ignorate. I fan aspettano di conoscere le sorti di questo rapporto di amicizia, ma c'è chi è convinto che sia tutto finito. Secondo alcuni, il comportamento di Dayane nei confronti di Rosalinda avrebbe influito sulla sua uscita di scena fuori dal podio.

