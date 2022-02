Gf Vip, Dayane Mello: «Delia in finale? Conosco bene Alex Belli e penso che…»

A Dayane Mello, grande amica di Soleil Sorge, non è piaciuto il posto in finale al Grande Fratello Vip garantito dal televoto a Delia Duran, da poco entrata nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Dayane, ospite di GFVip Party, ha spiegato di essere a conoscenza di alcuni retroscena: «Conosco bene Alex Belli e penso che…».

Dayane Mello (Instagram)

GFVip Dayane Mello e Delia Duran in finale

Al GFVip Delia Duran guadagna la finale e Dayane Mello, protagonista della scorsa edizione del reality e grande amica di Soleil Sorge, ha fatto sapere di non essere affatto felice del piazzamento della modella: «Alex lo conosco da una vita – ha fatto sapere al GFVip Party - da una decina di anni. Ho fatto la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non penso sia innamorato, penso che lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa niente di cosa accade, di tante dinamiche…».

Soleil Sorge e Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Dayane ritiene che la protagonista del programma è stata Soleil: «Trovo scioccante e orribile che Delia sia andata in finale, la cosa più schifosa e ingiusta che abbia mai visto. Sono molto delusa da quello che è successo, perché Soleil è la vera protagonista (…) La mia domanda è, lei si renderà conto che è stata usata per tanto tempo da questi due? Si arrabbierà di brutto, io penso proprio di sì. Delia e Alex hanno fatto un enorme danno al suo percorso, è stata obbligata a parlare ogni puntata del triangolo».

