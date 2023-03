GfVip, il danno di Nikita Pelizon alla Casa: «Non volevo». Il video virale sui social

Nella casa del GfVip lo spettacolo non finisce mai. Questa volta, l'episodio che ha attirato l'attenzione dei telespettatori ha visto come protagonista Nikita Pelizon, in un momento particolarmente vivace.

Nel pomeriggio di ieri, mentre Nikita giocava insieme a Luca Onestini con un palloncino gonfiabile, ha finito per rompere accidentalmente un lampadario di vetro.

Il video dell'incidente virale sui social

Inutile dire che il video dell'incidente è già diventato virale su Twitter e sta circolando in rete. Ecco cosa è successo e qual è stata la reazione della concorrente.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA