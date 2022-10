Gf Vip, Daniele a Giaele: «Dice di te peste e corna». La rivelazione sul conto di una presunta amica

Al GF Vip si scaldano gli animi. Durante un acceso dibattito tra Giaele De Donà e Daniele Dal Moro, quest’ultimo non ha mandato giù le ennesime accuse nei suoi confronti rispetto al suo rapporto con Elenoire Ferruzzi. Elenoire si sarebbe invaghita di lui ma Daniele la considererebbe soltanto un’amica.

Cosa è successo

Nel mezzo, però, ci sarebbero stati atteggiamenti fraintendibili. Durante la discussione, Daniele ha controbattuto invitando Giaele a pensare ai suoi rapporti all’interno della casa, soprattutto a quello con Elenoire. Dietro le spalle Elenoire, secondo Daniele, parlerebbe male di Giaele, nonostante il rapporto di facciata: «Dice di te peste e corna, non pensare che tu sia una sua amica», ha spiegato Dal Moro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 20:48

