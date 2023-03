GfVip, Daniele Dal Moro furioso con Oriana Marzoli, ecco l'errore che ha commesso: «Con te non ci parlo più»

Nella casa del GfVip, Daniele Dal Moro è apparso furioso con Oriana Marzoli, tanto da negarle la parola su qualsiasi argomento. Daniele infatti le ha detto: «Con te qua dentro non ci parlo più», non lasciando molto spazio di replica. Oriana sarebbe infatti "colpevole" di aver parlato con Martina (ex di Daniele, entrata temporaneamente nella casa).

Daniele furioso con Oriana, ecco l'errore

«Ti vai a confidare delle cose nostre con una con cui nemmeno mi parlo? Vai a parlarci tu, di me, quando io non parlo e me ne sto zitto?», ha spiegato Daniele.

Oriana, affranta, ha cercato di capire il suo errore parlandone anche con il suo amico Luca Onestini: «Non l'ho fatto con cattiveria. Mi dispiace, non volevo farlo stare male», ha spiegato Oriana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 14:40

