Gf Vip, «ho visto che faceva»: Daniele Dal Moro smaschera Nicole Murgia davanti a tutti

Nella casa del Gf Vip, Daniele Dal Moro si è espresso sul suo rapporto con Nicole Murgia, mostrando delle perplessità sui suoi atteggiamenti. «Con lei ho avuto una cosa che non mi è piaciuta, nel comportamento che ho visto che faceva. A me diceva cose, mi parlava di Oriana e dopo loro erano amiche», ha spiegato Daniele a Davide Donadei, in giardino.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi offesa da un passante fuori dalla casa: Edoardo Donnamaria reagisce così

Riccardo Fogli, a Verissimo l'eliminazione al Gf Vip: «Essere accusato di blasfemia è al limite del ridicolo»

Daniele: «Mai fidarsi della Murgia»

«Mai fidarsi della Murgia. Così, a istinto… Non c'entra niente con quello che hanno urlato, questo è un profumo di diffidenza», ha affermato sempre Daniele, in cucina, davanti a tutti gli altri inquilini.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com



LEGGI ANCHE: -- GfVip, ecco cosa hanno urlato alla Murgia: i coinquilini hanno sentito tutto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA