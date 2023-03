Gf Vip, Daniele Dal Moro si racconta: «Per me la felicità è un'utopia»

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si stanno sempre di più affezionando gli uni agli altri: dopo il lungo periodo di convivenza, alcuni di loro sono diventati amici. Proprio perché si sono instaurati rapporti di fiducia, spesso capita che i gieffini si confidino tra di loro anche su dinamiche esterne alla casa più spiata d'Italia. Così ha fatto anche Daniele Dal Moro che ha spiegato a Davide Donadei che cos'è secondo lui la felicità.

GF Vip, diretta 9 marzo: duro proveddimento in arrivo per i vipponi, Signorini «Stiamo visionando i filmati»

Gf Vip, Daniele Dal Moro litiga con Oriana: «Sei ridicola, prima vi insultavate ora le racconti tutto». Cos'è successo

Gf Vip, Micol Incorvaia imbarazzata per Edoardo: lei non capisce la domanda di Oriana e fa una gaffe

La felicità per Daniele Dal Moro

Parlando in veranda con l'amico Davide Donadei, Daniele Dal Moro si è aperto su che cosa significa per lui il concetto di felicità: «Non ho mai voluto rivincite, neanche per me stesso. Ho sempre voluto dimostrare a mio padre e a mia madre che non mi buttavo via. Che cercavo di fare qualcosa di buono. A oggi, non voglio essere una persona felice. La felicità è un'utopia, un momento. Non stare male, su questo posso lavorarci». Per Daniele quindi la felicità è riuscire a prendersi cura di se stessi e delle persone che si amano.

Il rapporto con Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del GfVip, anche per la sua storia con Oriana Marzoli. La modella spagnola e l'ex tronista, non stanno però, attraversando un periodo semplice perché Oriana continua a ribadire di sentire il gieffino distante.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA