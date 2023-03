Gf Vip, Daniele Dal Moro si confida con Antonella Fiordelisi: «Mi sembra di essere solo un giocattolo per Oriana»

di Redazione web

L'ultima puntata del GfVip è stata molto movimentata, oltre alle liti e ai chiarimenti tra i gieffini, c'è anche stata la squalifica di Edoardo Donnamaria per comportamenti scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi. Oggi, venerdì 10 marzo, Daniele Dal Moro si è confidato proprio con l'ex schermitrice: le ha raccontato le sue sensazioni nei confronti di Oriana Marzoli.

Edoardo Donnamaria squalificato al Gf Vip. Gianluca Benincasa: «C'è chi esce e c'è chi resta...»

Guendalina Tavassi infuriata: «Gf Vip, ma andassero a fanc***o se po di'? Dovrebbero uscire tutti. Edoardo te ne devi andare»

Edoardo Donnamaria a RTL 102.5: «Tutti invitati al mio matrimonio con Antonella Fiordalisi. Tranne Charlie Gnocchi». Ecco perché

Lo sfogo di Daniele

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono una delle coppie preferite dai fan del Grande Fratello Vip. I due concorrenti però, negli ultimi tempi si sono scontrati spesso e questo perché, secondo la modella spagnola, l'ex tronista non le darebbe le giuste attenzioni e si sarebbe allontanato. Daniele pensa quindi, che a volte Oriana lo cerchi solo per un fattore esclusivamente fisico e lo ho detto anche ad Antonella: «L'ultima volta che abbiamo litigato perché lei voleva andare oltre fisicamente, e io le ho detto di no, è andata a piangere nel suo letto e ad arrangiarsi da sola, te lo dico papale papale».

I commenti su Twitter

L'ultima frase che Daniele ha utilizzato nei confronti di Oriana, non è proprio piaciuta ai fan su Twitter che hanno scritto: «Poi ieri squalificano Donnamaria, senza parole» oppure «Lui non meriterebbe una punizione?».

#oriele e poi abbiamo buttato fuori solo donna Mary #gfivip qui la nuova linea non si segue? https://t.co/cnCl0FEYu8 — Asia (@Lara02371435) March 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA