Gf Vip: «Chi è depresso non può partecipare? Becero stereotipo». Cosa rivela un'ex concorrente

L’auto eliminazione di Marco Bellavia al GF Vip sta facendo discutere, soprattutto per l’atteggiamento tenuto dagli altri concorrenti, rei di averlo preso di mira invece di aiutarlo. A parlare sui social ora è Veronica Setti, concorrente del Grande Fratello 15.

Cosa ha detto

Lei ha sofferto di depressione nello stesso periodo in cui ha partecipato al reality: «Io sono entrata con la depressione maggiore al Grande Fratello e sono arrivata in finale. Leviamoci dalla testa questo becero stereotipo, inutile, pleonastico e pletorico [...] Per una bestemmia c’è l'eliminazione e per questo schifo?».

Per Veronica, a fare la differenza sarebbero dovuti essere proprio gli altri inquilini: «Non ci sono malati di serie A o di serie B. Non doveva uscire Marco ma tutto quel branco dove ha dilagato l’ignoranza che non va legittimata», ha spiegato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 15:57

