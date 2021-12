GFVip, Carmen Russo si fa scappare un segreto: «Ho falsificato i documenti»

Carmen Russo è nella casa del Grande Fratello Vip da mesi e ha svelato un segreto sul suo passato ai coinquilini. La showgirl si è lasciata scappare una confidenza raccontando che ha falsificato dei documenti per partecipare a un concorso di bellezza. Negli anni Settanta ha preso parte a diverse manifestazioni come Miss Italia ottenendo il titolo di Miss Emilia.

GFVIp, il segreto di Carmen Russo

La 62enne all'epoca aveva 14 anni, un età che non le avrebbe permesso di concorrere alla finale e per questo motivo falsificò i documenti. «Io a 14 anni ho fatto Miss Italia. Non si poteva fare a quella età, ho falsificato il documento», ha raccontato a Soleil Sorge. Il video è rimbalzato sui social.

Carmen Russo, la carriera

Carmen Russo è diventata popolare con Drive In e vanta sempre un fisico da urlo. La donna, legata a Enzo Paolo Turchi, non ha mai nascosto di essere ricorsa ad alcuni ritocchi estetici: «La chirurgia deve servire per mantenere quello che madre natura ci ha dato, poi c’è la legge di gravità che è uguale per tutti».

