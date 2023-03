Gf Vip, senza Antonella Fiordelisi ascolti in calo su Mediaset Extra? Era la star del reality

Antonella Fiordelisi è stata una delle eliminate (a sorpresa) della scorsa puntata del GfVip. L'ormai ex gieffina è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del reality show e non solo per la sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria, ma anche perché ha sempre fatto valere le proprie opinioni anche se questo le è costato l'esclusione dalla maggiore parte dei gruppetti che si erano formati in casa.

Calo di ascolti

La diretta quotidiana del Grande Fratello Vip trasmessa su Mediaset Extra ha registrato un calo di ascolti dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi. Prima della sua uscita, il programma si attestava su dati incoraggianti, che sembrano essere precipitati dopo il suo addio alla casa più spiata d’Italia. Ci sono diverse ipotesi sul perché ciò sia accaduto, ma la produzione del programma dovrà adottare le giuste strategie per rilanciare il programma e attirare nuovamente l'attenzione del pubblico. Si tratterà forse della fine dell'epoca d'oro del GfVip?

Dopo essere stata eliminata dal GfVip, Antonella Fiordelisi è tornata sui social e, insieme al fidanzato Edoardo Donnamaria, pubblica moltissime storie e post.

Ora ha la sua regina♟ #donnalisi a buon intenditor https://t.co/QBP1uCWKiG — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) March 26, 2023

