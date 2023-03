Oriana Marzoli e Giaele De Donà tolgono il saluto a Nikita Pelizon: torna il bullismo al GfVip? La decisione fa infuriare i nikiters

Nella casa del GfVip sale la tensione tra alcune concorrenti. In particolare, Oriana Marzoli e Giaele De Donà avrebbero deciso addirittura di togliere il saluto a Nikita Pelizon, rea di aver nominato proprio Giaele durante l'ultima puntata andata in onda su Canale 5.

La scelta di Nikita Pelizon

Nikita ha spiegato così la sua scelta: «Io nomino Giaele perché in questi mesi ho sentito che era una sentinella di informazioni, però a volte non le raccoglie bene».

Dopo la puntata, Oriana e Giaele si sono sfogate tra loro, affermando: «Da adesso in poi basta, nemmeno il saluto. La gente non è scema». Torna così il bullismo all'interno della Casa?

I fan che supportano da mesi Nikita, però, non hanno apprezzato il loro comportamento. «Nominano Nikita da mesi per buttarla fuori con le cose più assurde e ora tolgono il saluto a Nikita perché ha nominato Giaele dopo una puntata difficile. Di Nikita non si sono mai preoccupate», ha commentato un utente su Twitter.

