GFVip, Biagio D’Anelli e la notte con Miriana: «La verità su quello che è successo»

Al Grande Fratello Vip Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan hanno trascorso la notte insieme. I coinquilini naturalmente hanno chiesto dettagli al diretto interessato, che ha tranquillamente raccontato i momenti passati con l’ex stellina di Non è la Rai.

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip (Foto per per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Biagio D’Anelli e la notte con Miriana Trevisan

A Grande Fratello Vip Biagio D’Anelli varca la porta rossa e riesce subito a conquistare Miriana Trevisan. Biagio e Miriana hanno infatti trascorso la serata a letto insieme, sotto le coperte, destando la curiosità dei coinquilini della casa, che hanno chiesto immediatamente ragguagli al nuovo entrato. Biagio ha raccontato l’accaduto, dando una versione molto diversa da quella che immaginavano gli altri gieffini: «Siete un po’ maliziosi – ha esordito D’Anelli – si vede. E’ vero ero sotto le coperte con Miriana però… In pratica aveva un pelucchio dei vestiti sul naso e non sapevo come dirlo o toglierglielo. Allora ero nel letto con lei e l’ho coperta e le ho detto “togli sto coso, fai fare a me”. Lei mi ha risposto a voce alta “Cosa fai? Questa è una cosa molto intima”…».

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan (Foto per per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Le spiegazioni non convincono troppo gli altri concorrenti ma Biagio D'Anelli ha continuato col suo racconto: «Quindi pensavate tutti altro, ma davvero si tratta di questo… L’ho anche presa un po’ in giro»

