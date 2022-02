Gf Vip, Barù bacia Delia Duran. La reazione di Soleil e il "giallo" del giorno dopo

Al Grande Fratello Vip scatta il bacio fra Barù Gaetani e Delia Duran, la moglie di Alex Belli da poco entrata nella casa. I due si sarebbero scambiati effusioni durante una festa in Love Boat, scatenando la reazione della coinquilina Soleil Sorge.

Barù Gaetani (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Barù bacia Delia Duran

Gli spettatori del Grande Fratello Vip vorrebbero Barù e Jessica Selassiè insieme, ma sembra proprio che il concorrente abbia preferito Delia Duran, moglie di Alex Belli. I due infatti si sarebbero baciati durante una festa in love boat. La romantica partentesi non sarebbe stata inquadrata della telecamere, ma scoperta da Gianluca Costantino, che nel frattempo ballava con Soleil: «Si sono baciati - ha esclamato il gieffino - si sono baciati, guarda! Il quadro dell’amore libero si è baciato! Stanno combinando un delirio!».

Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Soleil ha prima avvisato l’incredula Sophie Codegoni, poi ha deciso di parlare con Delia in spagnolo per farle capire che il suo modo di comportarsi poteva ferire qualcuno in casa, riferendosi a Jessica. Il bacio però rimane un giallo perché stamattina Nathaly è andata da Barù per avvisarlo dei numerosi pettegolezzi sul suo conto, ma lui ha smentito ogni tipo di avvicinamento sentimentale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 14:21

