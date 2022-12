Gf Vip, il dolore di Attilio Romita: «Sono rimasto solo». Signorini lo consola: «Ho parlato con Mimma...»

Il Natale per Attilio Romita non è stato piacevole come per tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. A differenza degli altri, il giornalista non ha ricevuto gli auguri della sua amata Mimma, ma nemmeno da parte della figlia, cosa che lo ha abbattuto completamente.

Il dolore di Romita

La vigilia di Natale per i vipponi è stata piena di emozioni. I concorrenti hanno ricevuto auguri e regali da parte dei propri cari. Per Attilio Romita c'è stato un videomessaggio di un lontano cugino e poi il nulla. Cosa che ha sconfortanìto molto il giornalista.

Durante la diretta del 26 dicembre del Grande Fratello Vip, rivedendo la clip Romita ha commentato con Signorini: «Gli auguri me li ha fatti mio cugino, che è una persona cara ma l’ho visto due volte in vent'anni. Sono rimasto solo».

Le parole di Signorini

Alfonso ha deciso di conosolare Romita dicendogli di aver chiamato la sua compagna Mimma Fusco: «Ho chiamato la tua Mimma, intanto ha detto che non vuole che la chiami ‘Mimmuzza’ perché non è siciliana ma pugliese, io le ho portato i tuoi saluti e i tuoi auguri che lei ha accolto, di più non è il caso che ti dica...So che ci stai male, però secondo me se lavoriamo ancora un po’ un barlume di pace secondo me ci può essere».

