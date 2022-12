Gf Vip, Antonino Spinalbese sconvolto dalla dichiarazione di Attilio Romita: «È bastato uno sfioramento e...»

Nella casa del GF Vip la carne è debole: è quello che deve aver pensato Attilio Romita, che sarebbe rimasto molto colpito da Sarah Altobello, tanto da confidarsi con Antonino Spinalbese sulle sue sensazioni.

Cosa ha detto

«Aiuto ad Attilio è partito l'ormone per Sarah e nel frattempo Antonino cerca di metterci una pezza trattenendo la risata», ha scritto un utente su Twitter, davanti al filmato in cui il giornalista si confida con Spinalbese. «Attilio ha appena detto che andrebbe oltre con Sarah ma che si trattiene per le telecamere!», ha riportato qualcun altro sui social.

«È bastato uno sfioramento, però non lo posso fare», ha spiegato Attilio. «Povera fidanzata che guarda da casa» ha commentato qualcun altro su Twitter. «Bravo Attilio, ne stai parlando con la persona giusta», ha ironizzato qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 13:54

