GfVip, Antonella Fiordelisi si sfoga dopo la puntata: «Edoardo mi ha detto cose orribili su Micol»

di Redazione web

Dopo la puntata di ieri sera la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essere giunta al termine, dopo una serie di lascia e prendi, Edoardo sembra convinto di voler chiudere la sua relazione con la gieffina a causa dei tanti problemi che sono emersi tra i due. Antonella è sembrata provata per la decisione e dopo la puntata si è lasciata andare a uno sfogo.

Cecilia Rodriguez e la gaffe a luci rosse sui social: corre ai ripari, ma fa peggio

L'Isola dei Famosi, «Alvin e Ilary Blasi non si sopportano più»: la (presunta) lite dietro le quinte

La fine della relazione

Tutto sarebbe scoppiato dopo dei video che immortalano Edoardo palpare la Murgia. Nel corso di uno scontro tra Donnamaria e Antonella lui ha chiarito: «Non ho mai fatto nulla con malizia. Mi spiace per il resto. Capito? La nostra relazione è da tempo che non va più da tempo. Nemmeno tu sei pronta per una relazione, non fare la santarellina. Tu non vedevi l’ora, ho chiesto scusa e ho sbagliato. Mi sono svegliato tardi. A te l’unica cosa che ti interessa sono i consensi».

Lo sfogo di Antonella

Antonella, delusa, parlando con Daniele ha fatto delle rivelazioni importanti: «Ti posso dire una cosa? Daniele, ti posso dire cose che voi non sapete? Vanno un po’ oltre. Riguardano anche Micol. Quindi io ti dico… Quando è entrata questa persona io avevo imparato… Mi ha detto cose che non dirò. Potrei far litigare lui e Micol per le cose che mi ha confessato. Quindi non lo faccio. Mi ha detto delle cose oscene su di lei. Anche per questo non le era piaciuta fuori… Oscene! Se giorni prima mi dici determinate cose su Micol e poi in puntata dici che è la tua migliore amica, io ti dico che sei falso. Io non parlo».

GfVip, Luca Onestini attacca nuovamente gli autori del programma: cosa vede sul tweet https://t.co/Luz1HcOoKC — Leggo (@leggoit) February 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA