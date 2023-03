Gf Vip, il gesto di Antonella Fiordelisi per Nikita Pelizon: ecco cosa ha fatto fuori dalla casa per la sua amica

Antonella Fiordelisi è stata una delle ultime concorrenti del GfVip ad essere eliminata. L'ex schermitrice ha fatto molto parlare di sé all'interno della casa per la sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria ma anche per essersi (quasi) sempre schierata contro gli altri concorrenti. L'unica amica che Antonella ha trovato all'interno del programma, è stata Nikita Pelizon.

L'eliminazione di Antonella Fiordelisi ha messo in standby il rapporto di amicizia che stava nascendo con Nikita Pelizon, rimasta in un certo senso "sola" contro gli altri concorrenti. La ragazza, nella casa, ha dimostrato anche una certa preoccupazione per Antonella, chiedendosi più volte: «Chissà come sta... Stanotte l'ho sognata». Nikita non sa, però, che anche Antonella sta pensando a lei: la dimostrazione? Il post condiviso dall'ormai ex gieffina su Instagram, dedicato proprio a loro due e alla loro amicizia.

I commenti dei fan su Twitter

La connessione che Antonella e Nikita sentono l'una con l'altra, piace molto ai fan del reality che su Twitter hanno commentato: «Si vede che vuol troppo bene ad Antonella! La loro è un'amicizia bellissima e pura e tra donne queso non è sempre scontato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 19:13

