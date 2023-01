Gf Vip, Antonella Fiordelisi dorme sul divano: cos'è successo nella notte? Edoardo ha reagito male

Nella casa del Gf Vip, il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua a vivere alti e bassi. La ragazza sembra avere dei dubbi sui comportamenti di Edoardo, soprattutto durante le nomination. Antonella, infatti, ha dormito sul divano perché infastidita dal fatto che Edoardo si è sentito in colpa in colpa per aver nominato Oriana.

Gf Vip, Antonella dorme sul divano

Più tardi si è confrontata con Daniele Dal Moro, che le ha espresso la sua opinione: «Voi come persone vi trovate bene, però avete due modi di pensare molto diversi. Lui ha delle cose di te che non gli piacciono, alcune le condivido e tu sei disposta a migliorare. Lui invece è più fatto e finito: è così».

