Gf Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria censurati durante la notte: ecco cosa stavano facendo

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria prosegue tra alti e bassi nella casa del Gf Vip. I due continuano la loro frequentazione, ma i litigi e i malumori sono all'ordine del giorno.

La lite tra Antonella ed Edoardo

L'ultima lite risale alle più recenti nomination, quando Antonella non ha apprezzato il cambio di rotta di Edoardo, che dopo poco è sembrato pentito di aver nominato Oriana Marzoli, acerrima "nemica" di Antonella. Nonostante le incomprensioni, però, la coppia continua il proprio percorso, tanto che le telecamere del Gf Vip li hanno immortalati mentre si scambiavano dei baci.

La censura della regia

Inspiegabilmente, la regia ha deciso di censurare Antonella ed Edoardo mentre si scambiavano dei baci e cambiare repentinamente la diretta. I fan sui social se ne sono accorti e hanno cominciato a commentare, indispettiti: «Perché la censura? Si stavano baciando... va contro le dinamiche?» ha commentato qualcuno davanti alla scelta della regia del Gf Vip.

