GfVip, battuta pungente di Antonella contro Giaele: «Fagiolino quando sta vicino a te»

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi condividono molti momenti insieme e la giovane non perde occasione per mettere i puntini sulle i, soprattutto quando nei paraggi c’è Giaele De Donà.

Durante un momento di relax in salotto, infatti, Edoardo ha detto a Giaele che “mi fai body shaming per il mio fisico, ti potrei denunciare, io ci soffro”. Giaele ha subito risposto, ridendo: “Ma non sono io che ti chiamo fagiolino, sono gli altri”. Antonella a quel punto ha prontamente controbattuto per difendere Edoardo, rispondendo che “sarà fagiolino quando sta vicino a te”. Un utente su Twitter ha notato che Edoardo ha spiegato ad Antonella che non aveva bisogno di essere difeso, scrivendo “si rimarca troppo poco il livello di Edoardo, che ha detto ad Antonella: “Mica mi devi difendere su una cosa del genere”."

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 11:42

