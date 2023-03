Gf Vip, Andrea Maestrelli si confida con Luca Onestini: «Non ricordo più la voce di mio papà»

di Redazione web

La finale del GfVip si avvicina sempre più: l'ultima puntata del reality show è fissata per lunedì 3 aprile e all'interno della casa sono rimasti solamente in nove. Andrea Maestrelli è uno dei gieffini ancora in gioco e nelle scorse ore si è confidato con Luca Onestini su un argomento a lui molto caro: il suo papà. Il calciatore ha detto all'amico di sentirne molto la mancanza.

La confessione di Andrea Maestrelli a Luca Onestini

Andrea Maestrelli e Luca Onestini si sono confrontati a cuore aperto sulle loro vite ed esperienze e il calciatore ha confessato all'amico: «Sento moltissimo la mancanza di mio papà e, purtroppo, non mi ricordo più bene la sua voce. Sfortunatamente non ho molti video che lo ritraggono». Il papà di Andrea, Maurizio Maestrelli (figlio del campione della Lazio Tommaso Maestrelli), è morto dieci anni fa quando il ragazzo aveva solamente 13 anni. La mamma di Andrea è, invece la sorella di Marco Materazzi, campione del mondo nel 2006.

Il percorso di Andrea Maestrelli al GfVip

Andrea Maestrelli è entrato pochi mesi fa al Grande Fratello Vip e ha sempre dimostrato di essere una persona dai modi gentili e pacati. Il gieffino era stato eliminato ma ha pescato il biglietto di ritorno in casa e adesso si sta dirigendo verso la finale del programma.

