Pomeriggio 5, Amedeo Goria e Vera Miales si rivedono dopo il Gf Vip: «La gravidanza isterica? I rapporti sono più freddi»

Per la prima volta da quando è uscito dalla casa del GFVip Amedeo Goria ha rivisto Vera Miales a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ha reagito sorpresa visto quello che la coppia, che ha 30 anni di differenza, si è scambiata delle promesse. Amedeo ha anche creduto che Vera fosse incinta, ma si sarebbe trattato di una «gravidanza isterica».

Amedeo Goria e Vera Miales a Pomeriggio 5

«Mi facevo desiderare», la risposta di Vera alla domanda sul perché non si fossero ancora visti. Il giornalista ha poi spiegato: «I rapporti si sono raffreddati dopo l'incontro in tv perché ho vissuto nel dubbio quando ho avuto la notizia del bambino». «Ho visto tanta tenerezza nei suoi occhi. Io lo so che lui mi ama a modo suo. Io lo amo e l'ho dimostrato», la replica di Vera che Barbara Alberti, ospite in studio, considera in un mondo tutto suo.

Amedeo Goria e Vera Miales a Pomeriggio 5, la gravidanza isterica

La figlia di Amedeo ha accusato Vera di essersi inventata tutto. Da qui la replica: «Io non scherzo e non invento la gravidanza. Non ho risposto a Guenda. Io ero convinta di aspettare un bambino... ho avuto dei traumi. «Avevamo deciso di riprendere la nostra storia. Vera è la mia compagna, proviamo ad andare avanti. Quello che dovete sapere è che metto prima la mia famiglia, i miei figli e Maria Teresa. Quando ho detto che entravo in casa da single era per proteggere lei», ha concluso Goria accusato di essere stato un farfallone in casa.

