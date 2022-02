GFVip, Alex Belli esce dal reality e torna sui social: il messaggio dal deserto

di Danilo Barbagallo

Alex Belli dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip fa il suo atteso ritorno sul social. L’attore ha condiviso un messaggio indirizzo alla moglie Delia Duran, ancora reclusa nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Alex Belli (Foto da video Instagram)

GFVip, Alex Belli torna sui social

Alex Belli, indiscusso protagonista del Grande Fratello Vip esce (per la seconda volta) dalla casa più spiata d’Italia e ritorna sui social. L’attore, geolocalizzato nel Sinai, ha condiviso in un post dal suo account Instagram un video, un po’ disturbato dal rumore del vento, che lo vede vestito completamente di bianco mentre ripreso da una telecamera medita nel deserto : «Dopo tante parole spese – ha scritto nella didascalia - energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio».

Alex, per evitare fraintendimenti sul destinatario del messaggio, ha anche aggiunto all’hashtag del suo nome quello della moglie Delia Duran.

Alex Belli (Foto da video Instagram)

