GFVIp, Alex Belli: «La verità sul mio rapporto con Soleil Sorge»

Alex Belli dopo la squalifica al Grande Fratello Vip parla del suo rapporto con Soleil Sorge. Alex Belli e Soleil Sorge durante l'avventura nella casa sono stati praticamente inseparabili, poi l’attore ha deciso di abbandonare il gioco per tornare a fianco della moglie Delia Duran.

Alex Belli e Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

GFVIp, Alex Belli: «Il mio rapporto con Soleil Sorge»

Alex Belli dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip parla del rapporto avuto nella casa con Soleil Sorge. I due sono stati, fino a poco tempo fa, praticamente inseparabili: «Ci siamo detti cose importanti per settimane – ha spiegato l’attore in un’intervista a “Chi” - ma non c’era nessuna promessa, nessun finale diverso da questo. Ho detto in tutti i modi che sarei uscito prima e che sarei tornato da Delia, ma Sole è fatta così, crede solo a quello che vuole vedere lei. E anche lei fuori ha il suo “Superman” che la aspetta».

Soleil dal canto suo sembra essere stata molto chiara sul loro futuro: «Solo quando mi ha cantato “non lasciarmi andar via” di Vasco. Ma capisco che lei voglia farsi i suoi mondi, imporre il suo racconto, i nostri scontri sono partite infinite. La psicologa del GfVip ci diceva: “Voi due siete caratteri forti, uno tira la trappola all’altro, e ognuno a turno cede”…».

Alex invece alla fine ha deciso di fare un passo indietro e tornare da Delia: «Mi sono fermato perché, come succede nella vita, l’amicizia fra uomo e donna è possibile ma, nel nostro caso, complice quella situazione irreale e forzata di reclusione, siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale. Siccome siamo grandi, puoi cedere, ma devi essere consapevole che la vita reale è più importante e l’unica cosa che devi fare è andartene via»

Un accenno anche a quanto accaduto sotto le coperte: «Non sono uno che chiacchiera, ma ha ragione Sole a dire che è successo di più fuori dalle coperte, e sono cose che avete visto e sentito tutti».

