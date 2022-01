Gf Vip, Alex Belli senza freni contro Nathaly Caldonazzo: «Ho un fascicolo di diffide…»

Al Grande Fratello Vip Alex Belli non ha gradito le parole di Nathaly Caldonazzo. Nathaly infatti, durante la sua reclusione nella casa e anche in diretta, ha accusato Alex di essere un narcisista patologico e lui si è premurato di far sapere di aver pronto un “fascicolo di diffide” per la showgirl.

Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Alex Belli contro Nathaly Caldonazzo

Continua anche dopo la diretta lo scontro fra Alex Belli e Nathaly Caldonazzo. L’attrice e showgirl non ha risparmiato parole di fuoco per Alex, fra critiche varie e l’accusa di essere un “narcisista patologico” e, come notato da Belli, continua nei suoi giudizi. Alex ha quindi deciso di rivolgersi ai suoi avvocati per tutelarsi: «Sono un galantuomo - ha spiegato a “Casa Chi” - ed in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly Caldonazzo il mio pensiero, ma ho visto che nella notte lei ha rincarato la dose nei miei confronti. Ho già pronto un fascicolo di diffide che tengo pronto perché non devo permettere a nessuno di attribuirmi queste patologie, siamo nel campo dell’intrattenimento e così non va bene. Queste patologie esistono nella vita reale e sono pericolose, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo. Diamo un peso alle parole».

Nathaly Caldonazzo e Giacomo Urtis (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 15:20

