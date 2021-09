GFVip, Adriana Volpe smentisce la rivalità con Sonia Bruganelli. «Lei è battagliera, commenteremo sempre in maniera diversa»

Astio tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Alle malelingue risponde la Volpe. L’opinionista del Grande Fratello Vip 6, ed ex concorrente, è stata ospite di 'Casa Chi' dove ha risposto ad una domanda sulla collega, moglie di Paolo Bonolis. Nella prima puntata il pubblico ha avuto l’impressione che ci fosse freddezza tra le due,il tutto alimentato dai social: Adriana ha postato una foto su Instagram tagliando Sonia, che nello scatto completo era lì accanto a lei.

Tensione? «A me la cosa che conta di più - commenta Adriana Volpe - è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Nel senso che ci siamo supportate prima di entrare in diretta, ci siamo date consigli e abbiamo brindato insieme. A me basta quello. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo due personalità diverse e sicuramente reazioni diverse a quello che vedremo. E commenteremo in maniera diversa. Ma ben venga, altrimenti una diventa la copia dell’altra»

A confermare le parole della Volpe, il giornalista Parpiglia che era presente dietro le quinte. Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non c’è rivalità. Adriana ha fatto notare che era solo la prima puntata e che loro navigano a vista nel commentare. Hanno semplicemente due modi diversi di proporsi e di porsi, ma su tante cose, ha detto, in realtà sono simili. «Lei è battagliera, non ha filtri, questa cosa è bellissima».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 21:41

