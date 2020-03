Grande Fratello Vio 2020, Paolo Ciavarro in lacrime per la mamma Eleonora Giorgi: «La situazione è grave, spero che stia a casa»

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono stati informati dell'emergenza Coronavirus e hanno ascoltato i videomessaggi dei parenti, ma Paolo Ciavarro è preoccupato per la mamma ed è scoppiato in lacrime al pensiero che lei possa uscire di casa. In un momento di sfogo con Antonio Zequila, il figlio di Eleonora Giorgi ha confidato di essere molto triste perché il fratello Andrea ha compiuto 40 anni e quasi sicuramente non ha trascorso il compleanno con la mamma a causa delle restrizioni imposte dal governo.

«La situazione è davvero grave. Oggi è stato il compleanno di mio fratello e sicuramente non è stato a cena con mia madre. Lei abita fuori Roma, ed è così per tutte le famiglie», ha dichiarato il gieffino a Zequila, per poi chiarire il suo stato d'animo.

«Siccome avevo chiesto alla produzione di contattare mia madre per farle andare a compare nuovi vestiti. In queste ore sono andato in confessionale per chiedere che mia madre non faccia cavolate e stia a casa», ha aggiunto.

La mamma, che si trova fuori Roma e racconta il suo isolamento sui social, ha colto la preoccupazione del figlio e ha scritto un post su Instagram: «Paolo pensieroso quanto vorrei poterlo rasserenare un po’!»

