GFVip 2020, Pago diventa scrittore. Il libro sul suo passato "segreto" e l'amore ritrovato Serana Enardu

Dopo la carriera musicale, Pago è diventato protagonista in tv con la sua storia d’amore con Serena Enardu. I due si detti addio all’ultimo falò di confronto a Temptation Island Vip e poi si sono rimessi insieme al Grande Fratello vip 2020, dove Serena è entrata per riprendere il suo ex fidanzato. Ritrovato l’amore, Pago debutterà anche come scrittore col suo libro “Vagabondo d’amore”.

Il rapporto con Serena infatti è recuperato, dato che i due hanno trascorso insieme la quarantena, ritrovando anche un nuovo equilibrio grazie all’isolamento forzato a casa. Pago però nel frattempo ha appunto scritto un libro, in cui racconta la sua storia, non facile, ancora sconosciuta ai più e di come ritrovare i sentimenti, anche quando tutto sembra ormai irrecuperabile, come dimostra il suo caso.



A dare la notizia il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini: “Dopo il GF Vip, che ha fatto ritrovare a Pacifico l’armonia con Serena Enardu – svela la rivista - il cantante ha scritto il suo primo libro ‘Vagabondo d’amore’, in cui svela la sua storia di vita, a oggi tenuta nascosta, e spiega agli uomini come si può ritrovare l’amore anche quando, come era per lui, tutto sembrava perduto”.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 20:21

