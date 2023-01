Gf Vip, Wilma fa insinuazioni pesanti su Nikita: saranno presi dei provvedimenti?

Al Grande Fratello Vip, parlando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli, Wilma Goich si è lasciata andare a delle affermazioni davvero pesanti su Nikita Pelizon.

La teoria di Wilma su Nikita

Wilma Goich sostiene che Nikita Pelizon comunichi con gente capace di smuovere le anime mettendosi in contatto con l’aldilà.

Provvedimenti in vista

Le sue parole stanno facendo discutere tantissimo, al punto che sui social c’è chi chiede che vengano presi provvedimenti, anche perché la descrizione che ha fatto di Nikita è estremamente devastante. Che cosa succederà adesso? Cosa rischia la Goich?

