Gf Vip, Wilma Goich rischia la nomination? Infrange il regolamento e la regia la censura. Cosa è successo

Wilma Goich è andata contro il regolamento del programma, infrangendone le regole. La gieffina è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver trascorso diversi giorni in quarantena perché risultata positiva al Covid19, e si è fatta scappare uno spoiler sui Mondiali di Calcio.

Per questo motivo ora rischia una nomination o un provvedimento disciplianare, perché è proibito riferire all'interno della casa informazioni provenienti dall'esterno.

Cosa è successo

Tutto è accaduto mentre i concorrenti stavano chiacchierando tra di loro sui Mondiali di Calcio in Qatar, ipotizzando sulle possibili vittorie delle squadre.

Wilma Goich non resiste alla tentazione e risponde:«L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita». Informazione ottenuta sicuramente quando era in isolamento in albergo a causa del Covid.

«Ma cosa ne sai tu?», replica Charlie Gnocchi. Poi la regia ha censurato l'audio quindi non è noto sapere cosa si siano detti nel frattempo, ma sicuramente nella prossima puntata si scopriranno le ripercussioni dovute allo spoiler di Wilma.

Domenica 27 Novembre 2022

