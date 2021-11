Gf Vip, scoppia il caos fra Clarissa e Lulù Selassie: «Me ne devo andare, mi stai sul c***»

Nella casa del Grande Fratello Vip è di nuovo scontro fra le sorelle Selassie. Nel reality di Alfonso Signorini un faccia a faccia fra Lulù e Clarissa Selassie, naturalmente a causa di Manuel Bortozzu: «Me ne devo andare perché mi stai sul cazz*!».

Lulù, Clarissa e Jessica Selassié (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, scoppia il caos fra Clarissa e Lulù Selassie

Al Grande Fratello Vip nuovo scontro per le principessine, Lulù e Clarissa Salassie. Tutto è iniziato quando, per giocare a biliardo, Lulù ha insistito per stare in squadra con Manuel con la motivazione che lui, in caso di sconfitta, non se la sarebbe presa con lei, come invece avrebbe fatto il competitivo Giamaria Antinolfi. Clarissa però non ha creduto alle sue scuse: «Non fare l’offesa – gli ha fatto sapere bruscamente Clarissa - che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel. Non fare mai più una scenata del genere. Risulti ancora più pesante. Non devi andare da lui a dire che non vuole giocare con te. Non fare le scenate che non giochi se non stai con Manuel. E’ anche matematico che lui non voglia giocare con te. Ma stiamo scherzando? Non gli fai perdere una cosa che si vince la laurea. Mi hai fatto innervosire. Me ne devo andare perché mi stai sul cazz*!». E’ poi arrivato proprio Gianmaria Antinolfi che si è avvicinato a Lulù per dirle di non preoccuparsi in caso di sconfitta e l'ha portata al tavolo e farle provare qualche colpo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA