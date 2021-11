Gf Vip, Lulù sta male dopo la puntata: l'aiuto di Manuel è prezioso. Cosa ha fatto per aiutarla

Manuel Bortuzzo massaggia Lulù Selassié sulla pancia dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: la principessa etiope ha infatti accusato un po’ di problemi e il nuotatore si è subito offerto di aiutarla. Ecco cosa è successo. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Lulù si tuffa sul letto di Manuel, lui non vuole baciarla ma le tamburella... Il gesto di stanotte che non è piaciuto a tutti: cosa ha fatto

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA