Gf Vip, Delia Duran chiarisce: «Ecco tutta la verità sul matrimonio con Alex Belli»

Delia Duran parla del suo matrimonio con Alex Belli, recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo le polemiche e i presunti scoop, Delia Duran ha raccontato i particolari del suo legame con Alex Belli.

Leggi anche > Melegatti, allarme pandoro: un lotto ritirato dal commercio

Delia Duran e Alex Belli (Instagram)

Sul matrimonio fra Alex Belli e Delia Duran ci sono stati diversi dubbi e la diretta interessata ha spiegato la natura del suo legame con l'attore. Il loro infatti, come già accennato da Alex durante la diretta del Grande Fratello Vip, non è un vero e proprio matrimonio, ma una “promessa d’amore”: «Sono solo cattiverie gratuite – ha spiegato a “Novella2000” - Alex e io abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in tv, a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso.

Un giorno, se vorranno, celebreranno le nozze: «Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo. Del nostro passato non ci interessa più nulla. Quello che non mi spiego è che non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il GFVip, sono spuntate fuori le sue ex Mila Suarez e Katarina Raniakova per dire la loro sul comportamento di Alex con Soleil. Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA