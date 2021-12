Gf Vip, Aldo Montano e il gesto 'mancato' di Manuel. Cosa hanno notato gli utenti sui social

Nella sua ultima notte nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano è rimasto solo con Gianmaria Antinolfi. Moltissimi telespettatori hanno notato il fatto che Manuel Bortuzzo non si sia invece avvicinato all’amico. Cosa sarà successo? foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Memories" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GF vip, Manuel fa toccare a Lulù il punto in cui gli è entrato il proiettile. Il momento toccante

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA