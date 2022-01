Gf Vip, nuovo triangolo: il nuovo entrato Medugno tra Clarissa e l'ex corteggiatrice Giulia D'Urso

Ieri sera, Antonio Medugno è entrato nella casa del GF Vip come nuovo concorrente. Dopo poche ore, è giò nato un triangolo amoroso. Lui stesso è entrato nella casa dicendo di avere un debole per Jessica Selassiè. Ma, dopo pochissimo, Signorini ha disilluso Jessica, parlandole del flirt tra Medugno e Clarissa Selassié.

Leggi anche > Gf Vip, Alex Belli a luci rosse: «Ho fatto l'amore sia con Delia che con Soleil». Signorini indaga

A quel punto Jessica ha preso le distanze dicendo che non può portare via il ragazzo a sua sorella. Tra loro, però, si è infilata però anche una quarta persona: un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia D'Urso. Durante la puntata, infatti, la ragazza in questione ha pubblicato un paio di storie su Instagram, a conferma del suo coinvolgimento. «Mi raccomando tu..» scrive Giulia riferendosi a Medugno.

Non è chiaro cosa sia successo tra Medugno e Giulia, ma questo sarà svelato nelle prossime puntate, ma sembra che l’ex corteggiatrice non voglia restarne fuori.

Già questo basta a far capire che c’è stato, o c’è, del tenero fra loro. Poco dopo per Giulia ha commentato anche il confronto tra Clarissa e Medugno. E pare sia a conoscenza di una versione diversa della storia: «Io sapevo una storia completamente diversa… è venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat… Io ho i video o i vocali, scegli tu». Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA