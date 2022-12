Gf Vip, il triangolo Daniele, Oriana e Nicole? «Lui potrebbe essere interessato a...»

Tutto pronto per la puntata natalizia del Gf Vip e si prevede già una scoppiettante serata. Daniele Dal Moro, Nicole Murgia e Oriana Marzoli il nuovo triangolo? Sembrerebbe di sì. E' quanto emerso da una chiacchierata tra Nicole Murgia e Oriana Marzoli che ha ammesso di nutrire un interesse verso il coinquilino. Tuttavia, dal momento che la bionda modella venezuelana é la figura femminile a lei più amica nel reality, Murgia fa sapere alla bella Oriana di non voler provare a sedurre il veneto, se non dopo il suo “via libera”. Ma dal suo canto, Oriana Marzoli ha chiarito di non nutrire alcun sentimento verso il veneto, se non una semplice amicizia. Cosa succederà?

Durante il confronto tra Nicole e Oriana, si aggiunge anche l’altra gieffina Giaele De Donà, che riporta quanto ha appena sentito da Daniele Dal Moro.

Il sospetto

Giaele ha riportato che il veneto nutre un interesse verso Nicole Murgia, in quanto incuriosito dalla new entry nella Casa. Ma, tuttavia, non vuole buttarsi a capofitto in una relazione. Che abbia forse paura di farsi male, in amore? Chissà. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 20:30

