GfVip, il mistero dei tatuaggi coperti di Micol Incorvaia scatena le polemiche: perché Antonella Fiordelisi no?

Nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenata una nuova polemica. Una settimana fa, Alfonso Signorini aveva rimproverato in diretta i vipponi e aveva affermato che alcuni vestiti indossati dai concorrenti fossero indecorosi per una prima serata su Canale 5.

Cosa è successo

Recentemente, Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno riferito che gli autori avrebbero chiesto di coprire i tatuaggi e di evitare orecchini troppo vistosi. La notizia ha scatenato reazioni sui social, tanto che sono scattati i paragoni sui look per la diretta di Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

La prima è apparsa con calze coprenti che nascondono i tatuaggi sulle gambe, la seconda invece con un mini dress che mostra ampiamente il corpo. Come mai? In un altro frangente, si sentono le ragazze parlare di vestiti "approvati" per la diretta, con Micol che sussurra «stanno andando a comprarmi apposta delle calze coprenti».

