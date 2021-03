Grande Fratello Vip, Stefania Orlando torna sui social: «La mia gratificazione più̀ grande»

Stefania Orlando torna sui social dopo la fine del Grande Fratello Vip. Stefania Orlando è stata uno delle grande protagoniste del Grande Fratello Vip insieme all’inseparabile amico Tommaso Zorzi ed ora è tornata sui social per dare le sue impressioni sull’esperienza passata all’interno della Casa.

GRANDE FRATELLO VIP, STEFANIA ORLANDO TORNA SUI SOCIAL

Stefania Orlando su Instagram, a fianco di una copertina di “Chi”, settimanale diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, ha scritto: “Vedere Tommaso vincitore del #GFVIP è quello che speravo dal primo giorno e stare accanto a lui, sul podio assieme al meraviglioso Pierpaolo, è la mia gratificazione più̀ grande”.

Il ringraziamento va naturalmente a tutti quelli che hanno reso possibile la sua avventura televisiva: “Voglio ringraziare pubblicamente Alfonso Signorini che ha creduto in me, tutti gli autori di questo mitico Grande Fratello e tutta la squadra che ha lavorato coadiuvando noi concorrenti per questi 170 giorni...5 mesi e mezzo!”.

Dopo il Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha ripreso la vita di tutti i giorni: “Da quando sono uscita mi sono dedicata alla mia famiglia, a mio marito e alla nostra Margottina, e finalmente ora sono tutta per voi! Non riuscirò a ringraziarvi uno per uno, siete davvero in tantissimi, ma ci proverò! Intanto voglio dirvi che tutto l’amore che ho riscontrato da parte vostra mi riempie di gioia e vi assicuro che è del tutto inaspettato e quindi.. ancora più apprezzato. Senza di voi il mio viaggio nel reality di Canale5 non avrebbe avuto senso, voi che mi avete amata, sostenuta, capita e perdonata nei miei piccoli sbagli in quest’avventura lunga ed entusiasmante”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA