Gf Vip. Paura per Stefania Orlando: «Ho la febbre, voglio andare in ospedale». Interviene Maria Teresa Ruta

di E.C.

Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip . Stefania Orlando: «Sto male, voglio andare in ospedale». Interviene Maria Teresa Ruta. Dopo la puntata pesante di ieri sera, Stefania Orlando sconta i postumi di una nottataccia. Dopo la notizia del prolungamento del programma, la conduttrice ha cercato di abbandonare la Casa ed è stata fermata all'ultimo momento da Tommaso Zorzi.

I gieffini poi hanno brindato fino a tarda notte e oggi Stefania ha trascorso la giornata a letto con i postumi della sbornia. «Voglio andare in ospedale, mi sento morire». Interviene Maria Teresa Ruta che sdrammatizza: «Vabbè che sei Stefania Orlando, ma mi sa che dell'ospedale c'è qualcuno che ne ha bisogno più di te in questo momento...». Poi, la rincuora: «Ti faccio la ministrina per cena, ho imboscato un po' di brodo».

Il tenero scambio di battute tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando fa subito il giro del web. Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Stefania con la febbre e Maria Teresa che la coccola, bellissime». E c'è anche ci ci scherza su: «La fobia di Stefania Orlando, morire di sbornia». Risate social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA