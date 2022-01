Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: chi abbandona la casa. Dovranno pagare la penale?

Mancano poche ore alla nuova puntata del "Grande fratello vip" e il pubblico non sta più nella pelle, questa sera Manuel Bortuzzo uscirà dalla casa e lascerà definitivamente il programma. I dubbi sono nati da quando Alfonso Signorini ha rivelato il proseguimento del reality fino a marzo, ma l'atleta sembra aver deciso: vuole abbandonare il gioco. Tra i vari motivi ce ne sarebbe uno che riguarda il suo stato di salute. Oltre all'atleta anche qualcun altro potrebbe abbandonare la casa nelle prossime settimane. FOTO: @KIKAPRESS E UFFICIO STAMPA MEDIASET MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 18:47

