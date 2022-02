Gf Vip, Sophie sta male? Fan preoccupati dopo la frase di Delia sul suo aspetto fisico

Molti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno notato che Sophie Codegoni sta mangiando davvero poco dopo aver ricevuto alcune osservazioni sul proprio fisico da parte di alcune coinquiline. Ecco cosa sta succedendo all’ex tronista. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Dreams" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 08:29

