GF Vip, Sophie Codegoni non mangia abbastanza: l'allarme dei fan e la richiesta di aiuto

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip preoccupa i fan perché sembra che non mangi abbastanza. Sui social è allarme e in molti commentano le sue abitudini alimentari. Dopo quattro mesi in casa e un rapporto burrascoso con Alessandro Basciano non dovrebbe essere facile per la ragazza sostenere la situazione. Da qui la preoccupazione dei telespettatori, soprattutto di quelli sintonizzati sulla diretta tutti i giorni.

Sono loro infatti ad aver notato che Sophie mangia pochissimo, quasi nulla. Già nelle scorse settimane sui social il web aveva iniziato a parlare del fatto che l’ex tronista mangi davvero molto poco. Erano scoppiate delle polemiche sulla dieta di cui aveva parlato e dei digiuni a cui si sottopone.

«Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno», scrive un fan. E molti lanciano lo stesso allarme chiedendo alla produzione di intervenire perché la ragazza potrebbe avere problemi con i cibo a causa di alcune insicurezze. La situazione avrebbe raggiunto il limite e Soleil le starebbe accanto anche per questo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA