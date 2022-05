Gf Vip, Sophie Codegoni: «Non sono più la str***a di Uomini e Donne, ora voglio una famiglia con Alessandro Basciano»

Se la storia di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è arrivata al capolinea, quella tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni procede a gonfie vele al punto che i due starebbero già pensando di cercare una nuova casa e crearsi una famiglia.

Gf Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano nuova vita insieme

A rivelarlo sono gli stessi ex gieffini nel corso di un'intervista doppia a Fanpage. «Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera – spiega Sophie –. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi. Però non sono più la stron*a di Uomini e Donne. Lui sicuramente mi ha aiutato a togliermi tanti scudi e ad aprirmi».

«Il pensiero di avere una famiglia c’è, ma diamo priorità al nostro lavoro, soprattutto per lei che è molto giovane» chiarisce Alessandro, che non esclude il matrimonio, ma preferisce che i tempi siano maturi.

«Sto aspettando l’anello. Quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento» precisa maliziosa Sophie. «L’anello arriverà sicuramente, però tutto quello che ti ho promesso dentro la casa è stato mantenuto…» replica Basciano senza mezzi termini, confermando la fama di ragazzo fumantino.

L'intervista vira poi su un'altra (ex) coppia celebre del Gf Vip, quella di Manuel e Lulù. «L’ultima volta che li ho visti sinceramente ho notato che Lulù era molto stanca e stressata – raconta Alessandro, confessando il proprio stupore per averli vista insieme appena 4 giorni prima che venisse comunicata a mezzo stampa la fine della loro relazione –. Eravamo a cena, ma non ci immaginavamo una cosa del genere perché comunque stavano insieme. Io ho sentito Manu per il suo compleanno e mi ha detto che me ne avrebbe parlato meglio di persona». Il compleanno di Bortuzzo è passato da qualche settimana, chissà se Manuel ha chiarito all'amico le vere ragioni di questa scelta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 20:15

